Luxemburgo cada vez mais longe da Vila Vanderlei Luxemburgo dificilmente permanecerá no Santos em 2008. Embora o presidente Marcelo Teixeira diga que as negociações serão iniciadas na segunda-feira, após a eleição, o dirigente teria ficado pessimista, em reuniões preliminares com o técnico, em razão do caro projeto de Luxemburgo para ganhar a Libertadores. Pessoas ligadas a Teixeira já teriam sondado Emerson Leão.