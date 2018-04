Luxemburgo cogita utilizar Antônio Carlos Vanderlei Luxemburgo usa de tudo para motivar o elenco e levar o Santos à vitória diante do ameaçado Paraná, amanhã, em Curitiba, e se garantir na Libertadores de 2008. Até o veterano zagueiro Antonio Carlos, de 38 anos, viajou com a delegação. A princípio, para motivar o grupo, mas o técnico poderá surpreender e escalá-lo para jogar pelo menos 45 minutos, quase sete meses depois da grave lesão no joelho esquerdo.