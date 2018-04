Luxemburgo: contas para o G-4 Depois do jogo, o assunto no vestiário do Santos era recuperar o terreno perdido diante do Internacional, quarta-feira, às 21 horas, na Vila Belmiro. O jogo ainda é referente ao primeiro turno do Brasileiro. Pelas contas do técnico Vanderlei Luxemburgo, basta uma vitória para recolocar o time na briga por uma vaga no bloco dos melhores classificados. "Se vencermos, ficaremos só a três pontos do G-4", contabilizou o treinador do Santos. O zagueiro Fabão admitiu que seu time queria tirar proveito dos erros do adversário. Mas o feitiço acabou virando contra o feiticeiro. "Sabíamos que não seria fácil. Queríamos jogar nos erros deles, mas levamos o segundo gol", declarou. Apesar disso, o zagueiro acha que o time está crescendo de produção e pode subir mais. O meia Madson também manteve o otimismo, apesar da derrota: "O Santos correu muito e se empenhou. Sofremos os gols, mas tivemos oportunidades para fazer também", afirmou. Na opinião do volante Emerson, que fez sua estreia, o jogo do Serra Dourada foi muito mais do que uma briga por espaço no G-4. Segundo ele, foi um duro teste para a equipe: "Vencer esse jogo seria uma espécie de teste do nosso potencial para a Libertadores", afirmou. "Temos muito potencial, mas todo mundo sabe também que vencer o Goiás no Serra Dourada não é fácil."