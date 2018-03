Luxemburgo dá bronca geral nos jogadores do Palmeiras Vanderlei Luxemburgo prometeu e cumpriu: por isso, não economizou na bronca ao elenco palmeirense, ontem, na reapresentação do time na Academia de Futebol. No domingo, após o empate de 1 a 1 com a Lusa, o técnico avisou que teria conversa séria com o grupo. Ele não gostou nada da atuação de seu time, reclamou que alguns atletas estavam fazendo ''muita firula'' e que há briguinhas de vaidade no time. ''A bronca foi intensa, já esperávamos que ele viesse dessa forma'', disse Denilson. ''Às vezes ele grita mais.'' A conversa do treinador com os atletas demorou cerca de meia hora, antes que fossem para o campo. O zagueiro David explicou que apenas Luxemburgo falou. ''O que ele disse estava correto e todo mundo aceitou, quietinho'', declarou. O clube vai entrar hoje com recurso no TJD contra a punição recebida (R$ 10 mil e a perda de dois mandos de campo em 2009) pelo caso do gás no vestiário do Palestra Itália na semifinal do Estadual, contra o São Paulo. E a Traffic vai colocar mais um atleta no Palmeiras: o meia Evandro, ex-Goiás, deve se apresentar na sexta-feira.