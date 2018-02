Luxemburgo é o grande sonho

Andrés Sanchez deu coletiva no começo da tarde de ontem. Depois, o presidente se reuniu com seus principais cardeais. Em pauta estava o futuro comandante do time. Nelsinho Baptista está com um pé fora do clube. O clube deve ir mesmo atrás de Vanderlei Luxemburgo no Santos. A contratação do técnico seria o primeiro grande trabalho de Antonio Carlos como gerente de Futebol. O clube ainda traria o preparador físico Antônio Melo e outro componente para a comissão técnica a pedido do novo dirigente. Antonio Carlos deve ser anunciado hoje. A seu lado na luta para a contratação de Luxemburgo está Joaquim Grava, novo chefe do Departamento Médico corintiano. A dupla vem insistindo com Andrés que o investimento, apesar de caro, seria de grande valia para o Corinthians, ainda mais agora depois do rebaixamento no Brasileiro. Luxemburgo ganha cerca de R$ 500 mil no Santos. O Corinthians diz que por essa quantia não há nem conversa. Antonio Carlos garante que o ex-chefe aceita reduzir as cifras para o maior desafio de sua carreira. A tentativa de acerto vai começar para valer na tarde desta terça-feira. O clube está reformulando seu Departamento de Futebol, que agora deve ser administrado por Mário Gobbi (seria o novo vice-presidente, no lugar de Antoine Gebran), Eli Werdo (diretor) e por Antonio Carlos. Apesar de já trabalharem nos bastidores, nenhum foi confirmado ainda à frente do clube. O problema em trazer Luxemburgo, além da parte financeira, esbarraria num acerto verbal que Andrés fez com Nelsinho Baptista. Nele, o técnico atual ficaria pelo menos até o meio da próxima temporada no Corinthians. As conversas estão acontecendo diariamente. "Não gosto de descumprir minhas palavras. Não sou homem de mentir", é sempre enfático Andrés. Só que ele teria de convencer pessoas próximas a manter um técnico que não conseguiu salvar o time de queda. "Ele é muito retranqueiro, medroso, não sabe fazer substituições e preserva seus jogadores (os que ele indicou)", detona um conselheiro contrário à permanência de Nelsinho. Ele apenas pede anonimato para não interferir no trabalho do novo presidente.