Luxemburgo elogia equipe e agradece à torcida Ao contrário de domingo, quando saiu do Mineirão irritado com a falta de iniciativa do time no empate por 0 a 0 contra o Cruzeiro, ontem à noite, Vanderlei Luxemburgo disse que tudo correu como ele imaginava. O Santos atuou com inteligência, teve paciência para conseguir a vitória e a torcida entendeu sua mensagem, incentivando os jogadores. "Esse é o ambiente que eu gosto de ver. A torcida se comportou como se deve, criando uma clima contagiante, e fez com que o adversário se sentisse acuado. Dou parabéns ao torcedor porque a Vila voltou a ser a Vila que eu conheço", afirmou o técnico. Mas o que deixou Luxemburgo mais satisfeito foi que ontem o time soube segurar o resultado depois da marcação do gol. "Felipe praticamente não teve trabalho porque a equipe fez o resultado e depois teve consistência. Foi uma vitória importante contra um adversário forte. Esse é o tipo de jogo em que aparecem duas ou três oportunidades. E, quando surgiu uma, o Santos soube matar o jogo.'' Luxemburgo já adiantou que vai manter o time e o esquema tático contra o Goiás, embora admita que outra vez Neymar entrou bem no segundo tempo e fez com que o time crescesse de produção. ''Não tenho dúvida de que Neymar melhorou, mas é preciso encontrar o momento certo para efetivá-lo."