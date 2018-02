Luxemburgo, em nova fase e agora na versão dirigente

O pequeno Joinville, de Santa Catarina, time que disputou neste ano a Série C do Campeonato Brasileiro, conseguiu o que a maioria dos clubes pretendia: contratou Vanderlei Luxemburgo por dois anos e sem ter de pagar salário milionário por profissional de prestígio. Esse é o primeiro passo para o técnico se transformar em dirigente dentro de pouco tempo. Também será sua primeira chance de implantar o que considera ser o futuro dos clubes: a gestão profissional no futebol. A contratação do técnico do Santos foi ratificada pelo Conselho Deliberativo do Joinville na noite de quinta-feira. Luxemburgo aceitou o desafio de ganhar dois títulos catarinenses e conduzir o Joinville à primeira divisão do Campeonato Brasileiro no prazo de dois anos, utilizando uma verba mensal de R$ 280 mil. A principal meta do treinador, no entanto, será a revelação de jogadores. O retorno financeiro virá na negociação de atletas, ficando Luxemburgo com 70% do valor. No Joinville, Luxemburgo se compromete a formar uma comissão técnica para o time profissional com superintendente de futebol, treinador, assistente técnico, preparador físico, fisioterapeuta e treinador de goleiros, com a verba de R$ 70 mil/mês. Com a formação do elenco, ele poderá gastar R$ 210 mil mensais. O contrato será assinado na próxima semana com duas ressalvas: as categorias de base ficaram fora das negociações. O contrato com o time catarinense, contudo, não é pessoal. A empresa de Luxemburgo, a WL Sports, é que será responsável por assessorar o Joinville na gestão do futebol. Sendo assim, o técnico tanto poderá renovar contrato com o Santos - o atual termina no dia 31 de dezembro - como assinar com outro clube brasileiro ou do exterior. Em seu blog, Luxemburgo desmentiu a informação de duas importantes fontes do Santos sobre suas condições para renovar contrato com o clube. O técnico teria pedido aumento de 40%, passando a ganhar cerca de R$ 700 mil por mês, ou então aceitaria reduzir seus vencimentos em 60%, desde que pudesse contar com uma porcentagem na venda dos jogadores, inclusive os da base. O técnico confirmou que, na próxima semana, vai se reunir com Marcelo Teixeira para decidir o seu futuro. São fortes os indícios de que Luxemburgo não vai ficar no Santos e um deles é que Antônio Carlos, que pretendia ser o seu auxiliar na próxima temporada, já aceitou convite para ser o gerente do futebol do Corinthians. Luxemburgo comandou um coletivo, ontem, visando ao jogo contra o Fluminense, amanhã, na Vila Belmiro. Pedrinho voltou ao meio e Domingos foi o substituto de Marcelo, suspenso. Fábio Costa não treinou, mas deve jogar. O time para a partida deste domingo deve ser o do treino de ontem, com Fábio Costa; Alessandro, Adailton, Domingos e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Pedrinho e Rodrigo Tabata; Marcos Aurélio e Kléber Pereira.