Luxemburgo lamenta ausência de artilheiro Kléber Pereira é xingado e perseguido pela torcida santista, mas é o artilheiro do time e vai fazer falta no domingo, contra o Fluminense, na Vila Belmiro. Anteontem, no empate por 3 a 3 com o Inter, ele marcou duas vezes e depois foi expulso. Vanderlei Luxemburgo (foto) não sabe quem vai escalar no ataque. Jean, com estilo de jogo mais de segundo atacante, é um dos candidatos a assumir a vaga do goleador. Mas, além de ainda estar fora de forma, depende do registro na CBF.