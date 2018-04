Luxemburgo nega vingança contra o zagueiro Domingos Vanderlei Luxemburgo negou ter afastado Domingos para se vingar da atitude do zagueiro no segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista, quando teria entrado em campo nos minutos finais apenas para provocar a expulsão do palmeirense Diego Souza. "Não há perseguição e muito menos revanche como chegaram a insinuar alguns maldosos e covardes."