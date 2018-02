Luxemburgo perto do Palmeiras

Um técnico vencedor para um time de ponta. Esta é a esperança da diretoria palmeirense, que pretende anunciar hoje a contratação de Vanderlei Luxemburgo - o treinador ontem deu adeus ao Santos. Luxemburgo é sonho antigo dos palmeirenses. E caro. Recebia R$ 500 mil mensais na Vila Belmiro, quantia que a cartolagem do Palestra alega não ter. Por isso, para bancar o treinador, terá de contar com a ajuda financeira de parceiros. As conversas com Luxemburgo se arrastam há dias. Ele já passou seus planos de 2008 para o vice-presidente de Futebol do Palmeiras, Gilberto Cipullo, que as analisa. Luxemburgo não renovou com o Santos porque sabia que dificilmente receberia reforços. No Palmeiras a história pode ser diferente, sobretudo porque a Traffic anunciou que vai colocar R$ 40 milhões no clube para a contratação de jogadores. A negociação, porém, pode emperrar por causa de suposta proposta que Luxemburgo teria recebido de clube inglês. Pelo menos é o que ele diz. Dorival Júnior, a segunda opção, segue em férias e aguarda resposta do Palmeiras. Mas tudo pende para Luxemburgo voltar para o local em que ganhou projeção nacional nos anos 90. O técnico anunciou ontem, em seu blog, a interrupção do trabalho com o Santos. Alegou que a decisão foi motivada pelo fato de não ter chegado a acordo para aprovar projeto para as duas próximas temporadas. Daí, não renovou contrato. ''''Entendo e respeito a posição da diretoria do Santos'''', escreveu o técnico. Após sua reeleição, no sábado, o presidente Marcelo Teixeira reuniu-se duas vezes com Luxemburgo, na esperança de renovar o contrato. Na primeira, ouviu as reivindicações do técnico. Na segunda, levou o gerente financeiro para mostrar que o supertime que Luxemburgo pretendia montar para 2008 está fora da realidade não apenas do Santos, mas também de qualquer clube brasileiro. ''''Infelizmente não houve acordo quanto ao planejamento'''', disse Teixeira, no início da noite de ontem. ''''Perdemos um profissional de alto nível, mas o Santos é maior do que todos nós e vai continuar a sua vida.'''' Luxemburgo jamais perdoou Teixeira por não ter contratado Nilmar e Kléberson, jogadores que considerava fundamentais para tentar a conquista da Libertadores de 2008. E criticava a baixa qualidade da geração de pratas-da-casa. Em dois anos, só com seus salários, Luxemburgo custou aproximadamente R$ 12 milhões ao Santos. Um dinheiro que resultou em dois títulos paulistas, as classificações para a Taça Libertadores de 2007 e de 2008, além do vice do Brasileiro deste ano. Porém, sua maior contribuição ao clube foi a exigência da conclusão das obras do Complexo Modesto Roma, com infra-estrutura primorosa para treinamentos. Luxemburgo comandou o Palmeiras em outras três ocasiões. Venceu o Torneio Rio-São Paulo em 2002, o Campeonato Paulista de 1993, 1994 e 1996 e foi bicampeão brasileiro, em 1993 e 1994.