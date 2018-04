Luxemburgo quer ganhar na venda de jogadores

Aumentaram as chances de Vanderlei Luxemburgo renovar contrato com o Santos para 2008. De acordo com um importante integrante da Chapa Rumo Certo, pela qual o presidente Marcelo Teixeira tentará a sua quarta reeleição, o técnico apresentou duas propostas para assinar um novo contrato: aumento de 40% no salário atual - passaria de R$ 500 mil para R$ 700 mil mensais (valores aproximados), o que não é tão provável - ou redução de 60%, passando a ganhar em torno de R$ 200 mil, mas com participação na negociação de jogadores, até mesmo da base. A informação foi confirmada por um dirigente do clube, que pediu para não ter o nome divulgado. Na próxima semana, provavelmente na segunda-feira, haverá uma reunião entre Teixeira e Luxemburgo, em que o técnico vai apresentar a relação com os nomes dos jogadores que devem permanecer no clube para 2008 e os negociáveis. Nesse encontro, o técnico também vai pedir a contratação de reforços de bom nível para o clube tentar ganhar sua terceira Libertadores. Há uma semana, Luxemburgo confirmou ter recebido convite para ser o técnico da seleção do Irã, mas disse que não aceitou negociar porque tem preferência pelo Santos. Consta que ele poderia levar toda a sua comissão técnica, mas o salário seria menor ao que recebe atualmente. ANTONIO CARLOS Antonio Carlos já sabe que carreira vai seguir, depois do jogo contra o Fluminense, domingo, na Vila Belmiro: será o novo gerente de Futebol do Corinthians. O dirigente será apresentado na próxima terça-feira, no Parque São Jorge. Com Antonio Carlos, chega o médico Joaquim Grava, novo chefe do departamento médico do clube, que já passou pelo Corinthians outras vezes. Antes mesmo de assumir o cargo no Parque São Jorge, Antonio Carlos já negociou os primeiros reforços para 2008, que podem ser apresentados também na terça-feira: o volante Bóvio, ex-Vasco e Santos, que defendia o Málaga, da Espanha, e o atacante Lima, ex-Atlético-PR, que pertence ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Depois do treino de ontem, o técnico Vanderlei Luxemburgo reuniu os jogadores no CT Rei Pelé e anunciou o fim da carreira de Antonio Carlos. O jogador de 38 anos foi aplaudido pelos colegas. "Comecei a chorar e quase não conseguia falar", contou. "E domingo vou chorar para caramba, porque a minha mãe e grandes amigos que tenho em Presidente Prudente vão estar no jogo." O zagueiro de 38 anos está há quase sete meses sem jogar, em razão do rompimento dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo e deve entrar no segundo tempo contra o Fluminense. "Decidi parar há mais de um mês, mas deixei para falar só agora que o time já conseguiu a vaga para a Taça Libertadores", comentou.