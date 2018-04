Luxemburgo se irrita e bate forte nos jogadores O técnico Vanderlei Luxemburgo não economizou críticas ao time do Santos após o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG. Atacou a falta de empenho e teve como maior alvo os garotos da equipe, principalmente Dionísio. "Estou indo para casa bastante chateado porque o comportamento do time não foi de quem pretende ser campeão." Em seguida esclareceu: ser campeão, para o Santos, é a classificação à Libertadores. "Pela importância da partida, os jogadores teriam que sair de campo mortos, mas não tiveram alma e sentimento de campeão." A irritação de Luxemburgo foi maior com Dionísio, que depois de duas boas atuações jogando improvisado na lateral-direita, sentiu demais a responsabilidade de substituir Rodrigo Souto, um dos jogadores mais regulares do time, e se perdeu no meio-de-campo. "Dionísio sentiu os elogios e teve uma grande transformação." O técnico santista fez questão de dizer que não vai fazer nenhum tipo de cobrança na reapresentação dos jogadores, quarta-feira. "Tudo o que estou falando aqui, falei lá dentro para eles." Kléber Pereira confirmou que o técnico pegou pesado no intervalo. "O que ele disse lá nem posso repetir aqui."