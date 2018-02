Luxemburgo só renova se Teixeira for reeleito O técnico Vanderlei Luxemburgo condicionou a renovação de seu contrato - o atual termina no dia 31 - à reeleição, sábado, do presidente Marcelo Teixeira. "Só vou negociar uma possível renovação com o Santos caso o atual presidente seja o vencedor das eleições." Já o meia Petkovic não vai ter seu contrato renovado e está fora da Vila Belmiro.