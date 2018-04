Luxemburgo vai pedir trégua aos ''rebeldes'' Vanderlei Luxemburgo promete acabar com as divergências entre Kléber Pereira e Neymar. No retorno aos treinos, hoje, ele chamará os dois atacantes para uma conversa. Do garoto, o técnico vai exigir menos preciosismo e mais futebol coletivo. A Kléber Pereira, pedirá que evite declarações polêmicas que possam criar problemas internos.