Luxemburgo volta e terá cofres cheios para comandar Palmeiras

Como na época da parceria milionária com a Parmalat, nos anos 90, Vanderlei Luxemburgo foi o técnico escolhido pelo Palmeiras para comandar o time na fase de reestruturação do clube. Galeria de fotos das passagens de Luxemburgo pelo Palmeiras Ele se apresentou ontem à tarde, empolgado com os projetos de reforma do Palestra Itália (orçamento de R$ 250 milhões), patrocínio recorde (R$ 21 milhões da Fiat, incluindo investimentos na base e bônus por conquistas) e parceria com a Traffic, agência criadora de fundo que espera gerar R$ 40 milhões para a contratação de reforços. Desde o início da era Parmalat o Palmeiras não via tanto dinheiro. Ou a perspectiva de arrecadar muito. O contrato ainda não foi assinado e só valerá a partir do dia 1º, segundo Luxemburgo. A duração é de dois anos e os salários (R$ 500 mil) serão pagos pelo Palmeiras, oficialmente sem participação da Traffic ou de outros investidores. O contrato não terá cláusula que libere o treinador sem multa, caso receba proposta do exterior. A apresentação foi no CT da Barra Funda, e a entrevista coletiva só não foi melhor porque o treinador passou a maior parte do tempo queixando-se de perseguição de uma emissora de tevê e de críticos de diversos setores da imprensa. Sobre o planejamento da equipe em si, Luxemburgo falou pouco ou quase nada. ''''Essa eu vou ficar te devendo'''', respondeu, ao ser questionado a respeito de reforços. Confira os principais assuntos abordados pelo técnico. O RETORNO ''''É com muita satisfação que volto ao Palmeiras, o clube que me projetou. Fico feliz por retornar num momento de nobreza do clube, com um projeto de grandeza. Isso tudo me seduziu.'''' TÍTULOS ''''Não tem essa de prometer títulos, pois isso todos os times querem ganhar. Eu prometo trabalho, profissionalismo e seriedade. O importante é caminhar junto com o clube na busca de resultados não só dentro de campo, mas também fora dele.'''' A SAÍDA EM 2002 ''''Saí por não concordar com várias situações. É complicado dar para um técnico que saiu na segunda rodada a responsabilidade por um rebaixamento.'''' SANTOS ''''Fiz questão de esgotar as possibilidades de renovação e agradeço pelos dois anos de trabalho maravilhosos. Minha vinda para cá não tem nada a ver com dinheiro e vejo a diretoria do Palmeiras ávida para fazer coisas boas. O clube tem tudo para dar avançada muito grande e se tornar o melhor do País.'''' TRAFFIC ''''Não existe parceria. A Traffic foi a responsável por buscar um fundo de investimentos que irá colocar jogadores no Palmeiras, mas não está no clube e não tem contrato comigo ou com ninguém. Nós vamos contratar dentro da realidade brasileira. E vou escalar quem eu achar melhor, sem me importar se é jogador da Traffic ou de empresário. Falam um monte de coisa, mas nunca conseguiram provar nada, nem na época da CPI.'''' COMISSÃO TÉCNICA ''''Não existe isso de ''''kit Luxemburgo'''', como falaram aí. A comissão ainda não começou a ser definida, mas é lógico que vou querer trabalhar com pessoas da minha confiança.'''' MANAGER ''''Vou sentar à mesa com os dirigentes e colocar minha capacidade à disposição, como sempre fiz. Conheço algo mais do que apenas treinar o time. Não chego para ser o dono do Palmeiras, mas não abro mão de discutir as áreas que eu conheço, pois essa experiência é importante para o desenvolvimento.'''' TIME ''''A base é muito boa. Se não fosse, não teria terminado o Brasileiro lutando por um objetivo nobre, a vaga à Libertadores.'''' EDMUNDO ''''Ele não tem nada a ver comigo. Se tivesse que ficar, ficaria, mas essa é uma decisão que já foi tomada, assunto já resolvido.'''' OS LUXOS DO PALMEIRAS 250 milhões de reais É o orçamento para a reforma do Palestra Itália pela empresa WTorre Engenharia 40 milhões de reais É o valor oferecido pela Traffic para a contratação de jogadores 12 milhões de reais É o valor líquido que será pago pela Fiat, a nova patrocinadora do futebol do clube 7 milhões de reais É o valor que será investido pela Fiat nas equipes de base 2 milhões de reais É o bônus prometido pela Fiat para a conquista de títulos 3,6 milhões de reais Pagará uma empresa (ainda a definir) que estampará logomarca na manga das camisas 1 milhão de reais É o que já arrecadou o projeto de busca por sócios remidos 3 milhões de reais É o valor obtido com o fundo de investimentos de empresários 2,3 milhões de reais Foi o que gerou a Cesta de Atletas 30 milhões de reais É quanto vale o meia chileno Valdivia. A diretoria não quer (e já não precisa) vendê-lo