Machucada, Venus Williams desiste de disputar o US Open A tenista norte-americana Venus Williams comunicou nesta sexta-feira que não participará do US Open, o último Grand Slam do ano, que começa na próxima segunda. Ela está com uma lesão no punho esquerdo e precisará de algumas semanas para se recuperar. "Tenho boas recordações das minhas participações nesta competição. Espero voltar em 2007, pois neste ano ficarei muito triste em não participar", explicou a tenista, atual número 30 do mundo, que já conquistou o título do US Open por duas vezes - em 2000 e 2001. A norte-americana não será a única grande ausência da competição. A belga Kim Clijsters, número dois do mundo, também não participará por causa de uma lesão. O US Open é disputado em quadras de cimento e distribui cerca de US$ 18,5 milhões em prêmios.