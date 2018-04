Machucado, Derly fica fora de lutas na Ásia Por causa de uma lesão no ombro esquerdo, o bicampeão mundial dos meio-leves João Derly vai desfalcar a equipe brasileira no Mundial por Equipes, na China, e na Copa Jigoro Kano, no Japão. No Mundial, dias 17 e 18, Leandro Cunha será o titular. Na Jigoro Kano, em dezembro, o Brasil não enviará representante na categoria. Derly tem vaga garantida em Pequim.