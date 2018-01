Machucado, Nadal não participará de torneio na Alemanha O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, comunicou nesta sexta-feira que não participará do Torneio de Stuttgart, que começa na próxima semana. O bicampeão de Roland Garros explicou que está com dores na mão esquerda e quer aproveitar o período para se recuperar. Segundo informações da assessoria de Nadal, as dores foram causadas por causa do esforço realizado pelo atleta nos últimos dias e não têm nenhuma relação com o acidente de carro sofrido pelo tenista no começo desta semana. Nadal, que no ano passado conquistou o título de Stuttgart, era o cabeça-de-chave número um da competição. O tenista será substituído pelo alemão Denis Gremelmayr.