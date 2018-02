Maconha pode tirar medalha de ginasta A Federação Internacional de Ginástica informou nesta quinta-feira que deverá tirar do espanhol Gervasio Deferr a medalha de prata obtida na prova de solo do Mundial da Hungria, em novembro passado. O ginasta, flagrado no exame antidoping por uso de maconha, foi suspenso nesta semana por três meses em seu país. O vencedor da prova de solo foi o romeno Marian Dragulescu. Se Deferr for desqualificado, o búlgaro Jordan Jovtchev Ficará com a prata, deixando o bronze com o norte-americano Paul Hamm.