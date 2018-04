Maconha tirou Capel do 4x100m dos EUA O velocista americano John Capel foi tirado da equipe americana do revezamento 4x100m, que será corrido às 15h45 deste sábado, porque um controle antidoping que ele fez no dia 9 de agosto, em Munique, deu positivo para maconha. Na ocasião, os americanos disputavam um torneio preparatório com Alemanha e França. Capel deveria ter corrido a semifinal na sexta-feira, mas o técnico George Williams decidiu afastá-lo do time quando soube do resultado teste por meio de um dirigente. Capel foi substituído por Shawn Crawford, campeão dos 200 metros em Atenas, que disse ter sido informado que correria o 4x100m apenas uma hora antes. Dar positivo por qualquer das drogas chamadas ?menores? significa uma suspensão de dois anos. No caso da maconha, o atleta só leva uma advertência, o que significa que ele ainda pode competir.