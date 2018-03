Madri acha que Rio estará entre finalistas aos Jogos de 2016

Mercedes Coghen, conselheira delegada da candidatura de Madri aos Jogos Olímpicos de 2016, acredita que o Rio de Janeiro estará entre as cidades finalistas, ao lado da capital espanhola, Tóquio e Chicago. Faltando uma semana para o anúncio do corte entre as sete candidatas - o Comitê Olímpico Internacional (COI) divulga a lista em 4 de junho -, Coghen disse que confia na presença de Madri entre as finalistas. "A idéia, pelo que temos ouvido do COI, é que quatro cidades passarão. Não posso assegurar em que posição ficaremos porque é uma avaliação técnica feita por uma comissão anônima, mas ficamos muito bem já na candidatura para 2012", lembrou. Além das cidades já citadas, concorrem Doha(Qatar), Baku(Azerbaijão) e Praga (República Checa).