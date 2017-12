Madri aposta no apoio do Rio para 2012 O presidente do Comitê Olímpico Espanhol, José María Echevarría, aposta no apoio latino-americano para que Madri consiga ser eleita sede dos Jogos Olímpicos de 2012. ?Com a eliminação do Rio, espera que os países da América Latina fiquem a nosso favor?, disse o dirigente. Madri recebeu a nota 8,3, ficando atrás apenas de Paris (8,5). A capital espanhola é a única das quatro cidades européias na disputa que ainda não foi sede dos Jogos. O anúncio do COI será dia 6 de julho de 2005.