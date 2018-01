Madri apresentará candidatura aos Jogos Olímpicos de 2016 A cidade de Madri vai apresentar sua candidatura para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O anuncio foi feito nesta sexta-feira pelos administradores locais. A cidade já havia tentado sediar a competição de 2012, mas acabou fracassando - a escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) acabou sendo Londres. Madri surge como mais um rival do Rio de Janeiro, que pretende utilizar os Jogos Pan-Americanos de 2007 para mostrar ao COI que tem condições de receber uma Olimpíada. As cidades de Roma, na Itália, e Fukuoka, no Japão, também já manifestaram interesse em receber a competição. A eleição da cidade que receberá os Jogos de 2016 acontecerá em outubro de 2009. A próxima Olimpíada será realizada na cidade de Pequim, em 2008.