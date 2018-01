Madri deve se candidatar a sede da Olimpíada de 2016 Madri deve apresentar nesta quinta-feira candidatura para sediar a Olimpíada de 2016. O prefeito da cidade, Alberto Ruiz-Gallardon, assinou nesta segunda-feira um decreto que convoca uma assembléia extraordinária para discutir a proposta, que, segunda a imprensa espanhola, tem boas chances de ser aceita. No ano passado, a capital da Espanha perdeu para Londres o direito de abrigar os Jogos de 2012. Por isso, a edição seguinte, teoricamente, deveria ser em outro continente a não ser o europeu. No entanto, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, já afirmou que "se a Europa apresentar uma oferta suficientemente forte, a idéia de fazer um rodízio dos Jogos entre continentes não será posta em jogo".