Madri é elogiada após visita do COI A Comissão do Comitê Olímpico Internacional (COI) encarregada de avaliar as candidaturas aos Jogos Olímpicos de 2012 ficou entusiasmada com o trabalho de Madri. "Estamos muito contentes com o apoio mostrado pela população e pelo governo, e isto é algo que o COI aprecia", afirmou a presidente da Comissão, a marroquina Nawal El Moutawakel. Paris e Londres são apontadas como favoritas na disputa.