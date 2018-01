Madri e NY entregam projeto para 2012 Madri e Nova York entregaram nesta quarta-feiar ao Comitê Olímpico Internacional (COI) a proposta oficial para organizar os Jogos de 2012. No documento, as cidades candidatas abordam temas como locais de competição, orçamento, transporte e segurança. O projeto de Havana foi encaminhado na semana passada. E amanhã termina o prazo para que Rio, Paris, Leipzig, Istambul, Londres e Moscou - as outras candidatas - entreguem seus dossiês.