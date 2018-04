Madri pede desculpas pelas críticas ao Rio de Janeiro

Depois do protesto formal feito pela delegação brasileira ao Comitê Olímpico Internacional (COI), a candidatura de Madri pediu desculpas nesta quarta-feira pelas críticas feitas ao Rio pelo vice-presidente do Comitê Olímpico Espanhol, Jose Maria Odriozola, na disputa pela sede da Olimpíada de 2016.

Odriozola disse nesta quarta-feira que o Rio era "a pior candidata" entre as quatro finalistas na eleição da sede olímpica - as outras são Madri, Chicago e Tóquio. O problema é que o COI proíbe críticas públicas entre as cidades, o que provocou a reação imediata da delegação brasileira.

Mas a chefe da candidatura de Madri, Mercedes Coghen, se apressou em acabar com a confusão. "Peço desculpas ao Rio pelos comentários. Estamos tentando manter o fair play (jogo limpo) nos últimos três anos", afirmou a espanhola, nesta quarta-feira, em Copenhague, onde acontecerá a eleição de sexta.

Enquanto isso, Odriozola explicou que as críticas que fez ao Rio eram uma opinião pessoal, sem qualquer relação oficial com a candidatura de Madri. O COI, por sua vez, tratou de pedir novamente que os representantes das quatro cidades tenham cautela na hora de comentar sobre a eleição da sede olímpica.