Mãe de Bolt é barrada na premiação do filho O último dia do Mundial foi apenas de festa para o jamaicano Usain Bolt. O velocista esteve ontem no Estádio Olímpico de Berlim para receber sua terceira medalha de ouro, conquistada no revezamento 4 x 100 metros no dia anterior. Antes, passou o dia fazendo turismo na capital alemã com a compatriota Shelly-Ann Frasier, vencedora dos 100 m e do revezamento 4x100 m feminino. A nota pitoresca do dia ficou por conta de Jennifer Bolt, mãe de Usain. Por ter esquecido sua credencial, foi barrada ao tentar fotografar a premiação do filho. Só conseguiu passar pelos seguranças quando outros convidados avisaram que ela realmente era a mãe da maior atração do Mundial de Berlim. Depois, como consolo, ganhou carinho e muitos beijos do famoso filho.