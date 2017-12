Mãe de Daniele Hypólito cobra COB e CBGin Nada melhor do que um ?coração de mãe" para saber que seu filho não está bem. Neste caso, a mãe é Geni Hypolito e, a filha, a maior ginasta do Brasil, Daniele. ?A Dani já sofreu muito na vida para chegar onde chegou e tem sofrido tudo novamente." Daniele vem enfrentando constantes problemas de saúde e contusões. Nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, ela desistiu de participar da final da prova de solo, por causa de dores na panturrilha esquerda. Na semana passada, durante a final do individual geral, nos exercícios de solo, do Mundial de Ginástica Olímpica de Anaheim, na Califórnia (EUA), torceu o tornozelo e também deixou a competição. Recatada e se esforçando para escolher as palavras, Geni procurou analisar os problemas que a filha vem enfrentando com serenidade. Poupou de críticas a Confederação Brasileira de Ginástica (CBGin) e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), mas lembrou que somente ambas as entidades podem explicar tudo a respeito de Daniele. ?O que aconteceu com a Dani? Tem que perguntar ao COB e à confederação, que foram os responsáveis por ela ir para Curitiba. Há oito meses já estão com ela lá", sugeriu Geni. ?Só sei que ela está machucada." O desempenho de Daniele também vem deixando a desejar. Seu rendimento caiu e, nas últimas competições, obteve resultados aquém de seu potencial. O principal motivo para os infortúnios seria a falta de adaptação a Curitiba, onde desde janeiro treina com a seleção olímpica permanente. Atleta do Flamengo, ela foi forçada a deixar de treinar no clube e se mudar para o Centro de Excelência da Confederação Brasileira de Ginástica (CBGin). Geni se recusou a falar sobre sua ida a Curitiba, onde permaneceu por 30 dias acompanhando a filha no mês passado, assim como a possibilidade de a atleta voltar a treinar no Flamengo, no Rio. No entanto, deixou transparecer sinais de preocupação com o atual momento vivido por Daniele. ?Não a sinto mais com aquele sorriso natural." A perda excessiva de peso pode ser uma das possíveis causas para a queda no rendimento de Daniele, de acordo com Geni. Explicou que a atleta está com 42 quilos, peso registrado na época de quando competiu nos Jogos Olímpicos de 2000. Normalmente, a Pequena Notável deveria estar pesando entre 43,5 quilos e 44 quilos. ?Acho que essa perda excessiva de peso fez os anticorpos da Dani baixarem demais. Ela ficou sem forças e isto pode estar gerando as contusões", observou Geni, frisando ser apenas suposições. ?Agora é que a figura da mãe entra. Vou levá-la a um médico assim que chegar aqui." O retorno de Daniele ao Brasil está previsto para sábado. Acompanhada pelos atletas brasileiros que participaram do Mundial, ela foi passar uma semana de folga na Disneylândia.