Mãe de Zanetti concorre à presidência da Federação Paulista de Ginástica

Depois de anos nas arquibancadas na torcida pelo filho Arthur Zanetti, Roseane pode assumir o papel de protagonista na ginástica. Pela chapa "Gestão e União", a mãe do medalhista olímpico nas argolas concorre à presidência da Federação Paulista de Ginástica (FPG) na eleição marcada para 3 de dezembro. Apesar da visibilidade alcançada graças ao astro do esporte, ela enfatiza: "Não sou só a mãe do Arthur. Muita gente pensa que nunca trabalhei na minha vida. Sou formada em administração de empresas e trabalhei 34 anos na Mercedes-Benz, me aposentei em dezembro de 2013. Quero usar isso e continuar trabalhando."

A ideia de liderar a candidatura tomou forma há cerca de quatro meses, quando Deise Turbay - diretora de ginástica acrobática da FPG e da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) - convidou Guadalupe Medina para uma reunião. A médica - mãe do ginasta Henrique Flores e mulher do técnico Marcos Goto - comanda o trabalho da AGITH (Associação de Ginástica di Thiene), em São Caetano do Sul, e estendeu o convite a Roseane. A dupla conheceu a proposta no primeiro encontro e, 15 dias depois, decidiu aderir ao projeto.

Sandra Soares, técnica de ginástica rítmica do clube Esperia e integrante do Comitê Técnico da FPG, foi designada ao cargo de vice-presidente da "Gestão e União". Luciana Santilli, do Palmeiras, Carlos Cuffi, representante do interior, serão responsáveis pelo Conselho Fiscal ao lado de Guadalupe.

A coligação promete fortalecer a ginástica, ajudando no crescimento das modalidades menos populares, e aumentar o número de praticantes a longo prazo. "Vamos levar a ginástica para as escolas. Colocar aparelhos básicos para mostrar para a criança o que é ginástica, dar incentivo", explica Roseane. Outra proposta é descentralizar as competições da cidade de São Paulo e integrar a capital paulista, o interior e o litoral.

A melhoria no setor de informática da FPG também está no planejamento. O pedido chegou até Roseane em uma de suas conversas com membros dos clubes paulistas, preocupados com a falta de informação. Durante a campanha, a candidata tem marcado presença em diversas competições de ginástica. Na semana passada, viajou até Aracaju para acompanhar o Campeonato Brasileiro de ginástica rítmica. A meta é ficar ainda mais familiarizada com o meio.

Do outro lado, está a chapa Unidos pela Ginástica. Ana Paula Serine, atual vice-presidente da Federação Paulista de Ginástica, concorre à presidência. Sua candidata à vice é Maria da Conceição Costa e os três membros designados ao Conselho Fiscal são Marcelo Favalli, Francisco Carlos Collet e Silva e Pedro Antonio Badra.

Dos 39 filiados, apenas 21 até o momento poderão participar do pleito no dia 3 de dezembro. As agremiações precisam estar regularizadas, com anuidade em dia e documentos em ordem, para ter direito a voto. O vencedor será definido por maioria simples, e os presidentes podem designar seus representantes em caso de necessidade.

A eleição para o ciclo 2017/2020 ocorrerá em um local alugado na Avenida Paulista. Os eleitores devem aguardar fora sala de votação, que terá a presença apenas de um representante de cada chapa, o atual presidente da FPG, Marcio Ishizaki, e uma secretária. A primeira chamada ocorrerá às 10h30 e a sessão será encerrada ao meio-dia.

A ação inicial de Roseane, caso seja eleita, será tomar conhecimento do cenário financeiro da Federação Paulista de Ginástica para adotar medidas aliando sua experiência na área administrativa em conjunto com a equipe técnica. De acordo com a postulante ao cargo, a receptividade dos clubes à chapa "Gestão e União" tem sido positiva. E ela mostra otimismo: "Entramos para ganhar. Estamos todos lutando e se comunicando, vai dar certo."