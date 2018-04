Máfia do Apito: sem culpados

Um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro deu um passo praticamente definitivo rumo à impunidade. Devido à confirmação de manipulação de resultados, 11 jogos do Nacional de 2005 foram anulados e remarcados. Os sete envolvidos, entre eles o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, acabaram denunciados por estelionato e formação de quadrilha pelo Ministério Público (MP). Mas os desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiram ontem pelo arquivamento da ação. No entendimento dos magistrados, não houve crime. Os desembargadores Fernando Miranda, relator do processo, e Francisco Menin já haviam votado pela sua anulação em sessões anteriores. A esperança do MP estava em Cristiano Kuntz, que pedira mais tempo para analisar a questão. Porém, o juiz foi ainda mais enfático no arquivamento da causa. Pediu o seu trancamento. O que, juridicamente, significa que os promotores não poderão denunciar os réus novamente, ao menos na esfera da Justiça Estadual. "Li nos jornais que o Corinthians ontem (anteontem) ganhou do Internacional com dois gols irregulares. Nem por isso alguém vai ser processado por roubo", disse o magistrado, que também lembrou o célebre gol de Maradona marcado com a mão, na Copa do Mundo de 1986. "Desacertos, mesmo quando cometidos de forma proposital e sob interesses pessoais, podem não se converter em ato ilícito." O relator do processo sugeriu que o Ministério Público possa ter se equivocado no teor da denúncia. Para o desembargador Fernando Miranda, os sete envolvidos não passam de "um grupo de espertalhões de segunda categoria que deu golpe em casas de apostas". No máximo, suas condutas falharam na ética e na moral, porém não na lei. "Deveria ter sido investigado se houve remessa de divisas, isso sim talvez se configurasse num crime deles, mesmo assim de competência da Justiça Federal", declarou. O MP ainda vai estudar a possibilidade de interpor um recurso nas mais altas instâncias do Poder Judiciário brasileiro, no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. "Vamos analisar se a questão do entendimento do relator pode ser investigada", afirmou o procurador Arnaldo Hossepian. "Nós consideramos que a acusação é pertinente. Mas Justiça é assim, nem sempre se pode sair vitorioso." Os magistrados reclamaram da pressão da imprensa para dar prosseguimento ao processo. "Os meios de comunicação quiseram nos pressionar ou impressionar desinformando a opinião pública", criticou o desembargador Kuntz. O especialista em Direito Criminal José Roberto Batoquio explicou ao Estado que é mesmo difícil para a Justiça tipificar os atos da quadrilha nos crimes previstos na legislação brasileira.