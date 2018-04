Magic derrota Raptors e conquista 3a vitória consecutiva O Orlando Magic venceu a terceira partida seguida no início da temporada da NBA, ao derrotar o Toronto Raptors por 105 a 96, na noite de quarta-feira. Hedo Turkoglu foi o destaque dos visitantes, com 24 pontos e 15 rebotes. O resultado eleva o retrospecto do Orlando para 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Raptors perdeu a terceira consecutiva, após ter vencido seus dois primeiros jogos. "Gosto da forma como nosso time está respondendo", disse o técnico do Magic, Stan Van Gundy, após o jogo. "Estou muitíssimo satisfeito com a equipe neste momento." O Magic liderou o marcador pela maior parte do jogo, mas uma arrancada final do Raptors no quarto período colocou o time da casa em vantagem pela primeira vez na noite. Uma cesta de três pontos de Andrea Bargnani com 3:56 minutos para o final deixou o Raptors com 92 a 91 de vantagem, até que o Magic voltou ao controle também com cestas de três, anotadas por Rashard Lewis e Jameer Nelson. Lewis acrescentou 24 pontos para o Magic, que pegou 10 rebotes a mais que o Raptors -- 51 a 41. Keith Bogans acrescentou 17 pontos e 11 rebotes, e Dwight Howard fez outros 17 pontos para o Orlando. Uma noite após ter feito somente um ponto em outra derrota, Chris Bosh foi o cestinha do Raptors com 26 pontos, incluindo 14 lances livres. Bosh ainda pegou 10 rebotes. Veja a seguir os resultados da NBA na quarta-feira: Orlando Magic 105 x 96 Toronto Raptors Philadelphia 76ers 94 x 63 Charlotte Bobcats Atlanta Hawks 105 x 96 Phoenix Suns LA Clippers 104 x 89 Indiana Pacers Boston Celtics 119 x 93 Denver Nuggets San Antonio Spurs 88 x 78 Miami Heat Memphis Grizzlies 105 x 98 Seattle SuperSonics Portland Trail Blazers 93 x 90 New Orleans Hornets