Magno Nazaret fica perto do título da Volta de São Paulo O sul-mato-grossense Magno Nazaret manteve a liderança, depois da etapa deste sábado, e ficou muito perto do título da Volta Ciclística de São Paulo, que termina neste domingo. Com 47 segundos de vantagem sobre o segundo colocado na classificação geral da prova, o paulista Marcos Novelo, ele só não será campeão se sofrer um acidente ou tiver algum problema. Na etapa deste sábado, que teve 259 quilômetros entre as cidades de Ribeirão Preto e Campinas, Magno Nazaret foi cauteloso e conseguiu o oitavo lugar, mantendo a liderança folgada na classificação geral. Enquanto isso, o melhor do dia foi o fluminense Fabiele Mota, que completou o percurso em 6h58m01. "Sei que serei protegido por toda a equipe e só perco o título se sofrer um acidente. Vou descansar bastante agora e entrar com toda a cautela na última etapa", afirmou Magno Nazaret, que tem 21 anos e nasceu em Dourados. "Será um percurso de apenas 46,4 quilômetros, muito curto." De fato, o percurso deste domingo, quando acontece a última etapa da prova, terá apenas 46,4 quilômetros. A largada será em Jundiaí e a chegada, prevista para acontecer por volta das 10h30 será na raia olímpica da USP, em São Paulo. Dos 133 ciclistas que começaram a disputa da Volta de São Paulo, no último domingo, apenas 79 continuam na prova. Um deles é Fabiele Mota, que comemorou bastante a sua vitória neste sábado. "Foi uma etapa muito difícil e vencer no sprint, depois de tanto sacrifício, é muito bom", disse o atleta de 27 anos. "O nível desta competição está muito forte e isso só mostra a evolução brasileira no ciclismo."