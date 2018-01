Magno Nazaret leva título da Volta Ciclística de São Paulo O ciclista sul-mato-grossense Magno Prado Nazaret, de 21 anos, conquistou o título da Volta Ciclística do Estado de São Paulo. Ele terminou em primeiro lugar na classificação geral após 1.284 km de percurso. "Nem sei o que dizer. Estou muito feliz, pois é o meu primeiro título", contou Nazaret, 12.º no ranking de ciclismo de estrada. "Só tenho de agradecer aos meus companheiros pelo apoio que me deram durante a disputa", disse o ciclista sul-mato-grossense, que no ano passado foi o sexto colocado na classificação geral. "Agora vou descansar, pois o ritmo da competição foi realmente muito forte." Apesar do título de Nazaret, o vencedor da décima e última etapa, disputada neste domingo entre Jundiaí e a capital, com 46,4 km, foi o ciclista Rafael Andriato, de apenas 19 anos. Ele, que percorreu a distância em 54min34, foi o único entre todos os 133 competidores a vencer mais de uma etapa - antes, Andriato já havia levado a etapa entre Atibaia e São Carlos. O evento em São Paulo, que é o mais importante do País, serviu de observação para a escolha dos 11 competidores que representarão o Brasil na disputa dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, que começam no dia 13 de julho. Classificação da etapa 1.º Rafael Andriato - 54min34 2.º Carlos França - 54min40 3.º Fabiele Mota - 54min42 4.º Gerardo Fernandez - 54min46 5.º Bruno Tabanez - 54min46 Classificação final 1.º Magno Nazaret - 31h28min01 2.º Marcos Novelo - a 47 segundos 3.º Matias Médici - a 1min01 4.º Pedro Nicácio - a 1min03 5.º Fabrício Morandi - 1min11 6.º Jair Santos - a 1min15 7.º Gregory Panizo - a 1min16 8.º Jorge Bravo - a 1min19 9.º Walter Ribeiro Jr. - a 1min20 10.º Alex Arseno - a 1min23