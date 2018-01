Magno Nazaret segue em 1.º na Volta Ciclística de São Paulo A Volta Ciclística do Estado de São Paulo acaba no próximo domingo e a vitória está cada vez mais perto do sul-mato-grossense Magno Nazaret, que manteve a liderança da classificação geral da prova depois da etapa disputada nesta sexta-feira. O melhor do dia foi o paranaense Alex Arseno, depois de 208,4 quilômetros de percurso entre as cidades de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Alex Arseno completou a oitava etapa da Volta de São Paulo com o tempo 4h56min05s, num percurso que foi considerado o mais difícil até agora. ?A prova foi difícil desde o início, muito nervosa, com vários ataques e escapadas?, disse o ciclista de 23 anos. ?Estamos chegando ao final do evento já desgastados e temos de achar forças para continuar competindo bem.? Com o quarto lugar nesta sexta-feira, Magno Nazaret manteve uma liderança folgada na classificação geral. Mas a esperança dos adversários é poder ultrapassá-lo neste sábado, quando será disputada a penúltima etapa da prova. Neste sábado, serão 259,6 quilômetros de percurso entre Ribeirão Preto e Campinas. ?É a última chance que as equipes terão de tentar tirar a vitória do Magno Nazaret e todos teremos de pensar taticamente. Em virtude do desgaste, a etapa será excepcionalmente dura?, admitiu o técnico Cláudio Diegues, da equipe Memorial-Santos. ?Não será fácil para ninguém.?