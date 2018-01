Magoadas, gêmeas do nado vão para circo A desilusão com a arbitragem internacional, além da boa proposta de trabalho, fizeram com que as irmãs Isabela e Carolina de Moraes trocassem as competições do nado sincronizado pelas apresentações artísticas do circo canadense Cirque du Soleil. Na próxima semana, as gêmeas vão para Montreal, no Canadá, para iniciar nova carreira. Vários fatores contaram para essa mudança, revelou Isabela. "Recebemos o convite do Cirque em 2003. Sempre quisemos nos dedicar a esse lado artístico e a parte financeira é interessante, mas queríamos Olimpíada", explicou a atleta, lembrando que os Jogos de Atenas, no ano passado, foram decisivos nessa virada. "De todo o nado sincronizado só não vamos sentir falta das notas. Aliás, a gente tem uma mágoa em relação a isso." Afinal, as gêmeas ainda não se conformam com o 12º lugar conquistado na Olimpíada de Atenas. Segundo Isabela, não foram poucas as pessoas que apontaram um resultado injusto para o dueto brasileiro nos Jogos. "Treinar, treinar e as coisas não acontecerem desanima", lamentou. Coincidentemente, a técnica russa Tatiana Pokroviskaya, que foi campeã olímpica com a equipe de seu país nos Jogos de Atenas, corroborou a opinião de Isabela, nesta quarta-feira, ao desembarcar no Rio de Janeiro para um intercâmbio no Brasil. Segundo ela, a dupla brasileira merecia a medalha de bronze na última Olimpíada. Mas um retorno das gêmeas ao nado sincronizado não é impossível. "Talvez para o Pan de 2007 ou a Olimpíada de 2008", admitiu Isabela.