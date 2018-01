Maguila anuncia nova volta aos ringues Adilson Maguila Rodrigues não se rende. O pugilista deixou a ?aposentadoria? de lado e anunciou, aos 42 anos, que vai voltar aos ringues até o final de 2001 e desafiar para uma revanche o seu algoz, Daniel Frank. Depois de ter sido humilhado pelo pugilista em seu último combate, em fevereiro do ano passado (caiu no quarto assalto), ele o chamou para um tira-teima. Maguila estava nesse final de semana na cidade de Bofete, no interior paulista, onde Frank derrotou por nocaute Eron Perez e apresentou o desafio. Segundo ele, a luta deve acontecer dentro de quatro ou cinco meses. ?É só o tempo de eu voltar à velha forma. Não posso ainda dizer quando será a luta, mas adianto que já estou treinando para perder uns quilos?, garante. Nos cálculos do pugilista, ele precisa perder 25 quilos para atingir a sua forma ideal seguido de exercícios físicos e fundamentos de boxe. Atualmente Maguila está com 130 quilos. ?Aos poucos vou treinando e atingindo meu objetivo. Não tenho pressa?, declara. Ele justifica a derrota para Frank em 2000 por estar fora de forma e na época sofrer de uma doença que o fazia engordar com facilidade. As atividades para o próximo confronto começaram tímidas, apesar de sua vontade de vencer. ?Por enquanto estou fazendo apenas 40 minutos de exercícios por dia, mas com o tempo pretendo aumentar a dose?, revela. Maguila treina diariamente em sua academia, em uma chácara, no município de Itaquaquecetuba. Gongo - Primeiro colocado no ranking da Confederação Brasileira de Boxe dos pesos-pesados, Daniel Frank se diz preparado para lutar contra ele a qualquer hora. ?Sei que o Maguila nunca perdeu nenhuma revanche, mas essa vai ser a primeira?, promete. Perguntado se não se preocupa em enfrentar um adversário em franca decadência, ele discorda: ?Todo mundo fala que o Maguila não tem mais condições de luta, mas se ele desafiar qualquer outro brasileiro tem grandes chances de vencer?. Frank conta que se surpreendeu com a atitude de Maguila, mas aceitou o desafio. ?De repente, logo após a minha vitória contra Perez, ele tomou o microfone da minha mão e anunciou a revanche. Na hora aceitei?. O pugilista afirma que antes de enfrentar Maguila deve lutar contra outro adversário, ainda não definido. Apesar da expectativa de Maguila, Frank encara a luta como um combate simples e não esconde sua grande ansiedade: duelar com o campeão do pesos-pesados, George Arias. ?Já fiz o desafio, agora é só esperar?, diz o ex-cabeleireiro. Frank, antes de começar a praticar o boxe, trabalhou por muitos anos no salão do ator Tony Tornado. ?Fiz a cabeça de muita gente famosa?. Ainda que nos cálculos de Maguila o tempo de treinamento e suas condições físicas sejam suficientes para enfrentar novamente seu carrasco, nem todos concordam com sua volta aos ringues e temem o pior pela vida do atleta. Quando enfrentou Frank pela primeira vez, ele já havia sido advertido para dar um fim em sua carreira pelo presidente da Federação Paulista de Boxe, Newton Campos. ?Eu não permito que um pugilista corra riscos desnecessários. Ele já prestou um grande serviço ao boxe, chegou a segundo do mundo, enfrentou Evander Holyfield e George Foreman. Mas agora chega. Não dá mais.? Lona - Em 1989, Maguila teve um dos maiores combates de sua carreira e também uma das maiores quedas. Ele enfrentou o ex-campeão mundial Evander Holyfield e foi derrotado ainda no 2º assalto. Na oportunidade, ele era o primeiro do ranking do Conselho Mundial de Boxe (CMB) e Maguila, o segundo colocado. Logo em seguida, em 1990, lutou contra George Foreman e também perdeu. A conquista do inexpressivo título de campeão da Federação Mundial de Boxe diante do Johnny Nelson, em 1995, colocou o pugilista novamente no noticiário esportivo. Agora, ele pede revanche e sabe que esta pode ser a última vez que beijará a lona.