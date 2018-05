Maguila é detido em São Paulo sob a acusação de agressão

O ex-pugilista Adilson Maguila Rodrigues, o Maguila, foi levado ao 10.º Distrito Policial na Penha, zona leste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 30, acusado de ameaça e agressão, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública.

Maguila teria tentado entrar com seu carro no Parque Ecológico do Tietê, no bairro de Engenheiro Goulart, porém, a entrada de veículos no parque é restrita, ou seja, apenas os funcionários estariam autorizados a entrar com seus carros.

Segundo a SSP, houve uma discussão entre o ex-pugilista e os funcionários e Maguila teria agredido um segurança, conforme informaram os policiais que atendem a ocorrência.