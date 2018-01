Maguila está internado em hospital na capital paulista O ex-pugilista brasileiro Maguila foi internado no Hospital Nossa Senhora da Penha, na zona leste de São Paulo, por volta da zero hora desta segunda-feira, devido a uma afecção proctológica. De acordo com o boletim médico do hospital, divulgado nesta tarde, o quadro de Maguila é estável e no momento ele está "em tratamento clínico e sem intercorrências". Ainda não há previsão de alta do hospital.