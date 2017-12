Maguila faz ação social em projeto "Entrei aqui por causa do boxe, mas percebi que poderia aprender coisas que poderiam me ajudar em uma profissão no futuro. Fiz o curso de computação e gostei muito. Se eu não der certo para o esporte, pelo menos poderei ser algo melhor." Este é o depoimento de Fábio Alves de Oliveira, de 17 anos, um dos 600 adolescentes entre 14 e 20 anos que desfrutam diariamente da Academia de Boxe da Prefeitura de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 1947, com o instrutor José Adílson Rodrigues, o Maguila. O boxe é o carro-chefe de um imenso projeto do ex-pugilista, aconselhado e administrado pela mulher, Irani Ribeiro, com quem está casado há 16 anos. "Eu sei que dei sorte na vida. Um sergipano que desembarca em São Paulo apenas com a terceira série do primário não pode ir muito longe", relembra. "Por isso, eu quero ajudar gente como eu a ser alguém na vida", afirmou Maguila, que doou ao projeto seu ringue importado dos Estados Unidos e todo o material para o treinamento (luvas, sacos de areia, cordas, etc.). Além do boxe, os garotos participam de cursos de informática, cabeleireiro, barman, pintura, bordado. A lista de espera já soma 700 nomes. "Estamos crescendo, mas ainda não podemos atender a todos os pedidos", disse Maguila, de 46 anos, há quatro aposentado do pugilismo. Segundo Irani, os adolescentes passam por uma avaliação médica e psicológica. "Um hebiatra - especialista em adolescentes - conversa com todos eles", afirmou Irani. "Mas o principal é estar na escola e com notas boas para seguir nos cursos. O gratificante é que muitos voltam a estudar só para poder estar aqui no projeto." A família dos garotos também é orientada. "Enviamos uma psicóloga para o posto de saúde mais próximo da residência do garoto e lá os pais são chamados. Eles também passam por uma entrevista para sentirmos o ambiente que o menino tem em sua casa", disse Irani, cujo fato do prefeito Celso Giglio (PSDB) ter perdido as eleições para Emílio (PT) não será problema. "Somos uma ONG. A Associação Adílson Rodrigues já existe. Temos vida própria." Irani revela que o objetivo é criar a Fundação Maguila. O casal, que atualmente divide residência entre São Paulo, Osasco e Itaquaquecetuba, procura parceiros para a realização de um grande centro de esportes e profissionalização em Itaquaquecetuba. Em um terreno de 18,5 mil metros quadrados está sendo construída uma piscina olímpica, um ginásio coberto, pista de atletismo, quadras poli-esportivas, além de salas para atendimento odontológico, médico e aprendizado de cursos, como de informática. "Já tivemos contato com empresários suecos e japoneses, além do presidente de Angola, que também prometeu nos ajudar", afirmou Irani. Em Osasco, além da parte social, Maguila. que vai lançar em breve o seu site (maguila.com.br), também pretende usar seu conhecimento acumulado em 17 anos como profissional do boxe para revelar grandes nomes para o pugilismo nacional. "Está cada vez mais difícil ver boxe na televisão ou em algum lugar desta cidade", afirmou o ex-campeão brasileiro e sul-americano dos pesos pesados. Maguila pretende já no próximo ano formar uma equipe para disputar o tradicional torneio Forja dos Campeões, organizado pela Federação Paulista de Boxe, e os Jogos Abertos do Interior. "Os garotos são esforçados. É só dar condição que eles aprendem logo." O sonho é colocar alguns deles na equipe olímpica e, mais tarde, revelar um grande lutador para o boxe profissional. Luis Carlos, de 19 anos, é um dos melhores alunos de Maguila. Fã do próprio instrutor e do norte-americano Mike Tyson, o garoto cursa o segundo ano do Ensino Médio e treina em dois períodos (manhã e tarde). Seu objetivo é fazer uma curta carreira amadora e logo buscar o boxe profissional. "Sempre pensei em ser boxeador. Apesar da minha mãe achar o boxe violento, meu pai sempre me incentivou. O problema era encontrar algum lugar para treinar. Agora, eu achei", afirmou o boxeador, de 74 quilos. Regime - Orgulhoso dos quatro netos - dois meninos e duas meninas - "sou avó desde os 38 anos", diz todo orgulhoso Maguila, pai de três filhos, dois do primeiro casamento com Maria Fátima Lima e um com Irani, o ex-campeão mantém o bom humor e a simpatia dos tempos em que chegou a ficar no segundo lugar do ranking do Conselho Mundial de Boxe. Há 16 meses, Maguila passou por uma cirurgia de intestino para diminuir o peso. Ao contrário da técnica de redução de estômago, esta não retira nenhuma parte do corpo do paciente. É feito apenas um desvio no trajeto da comida pelo intestino. A previsão era de que em dois anos Maguila perderia 40 quilos e voltaria para perto dos 100 considerados ideais. Irreverente, ele deixou o regime de lado e apesar de ter diminuído de 145 para 125 quilos segue sendo um "demolidor" de pratos. Chegou a invadir a cozinha da clínica em Curitiba, onde foi operado, para "roubar" comida. "A alegria de pobre é comer bem. Logo no café da manhã são seis pãezinhos. A comida nem para no estômago. Nem força faço mais. É só alegria. Não vou diminuir mais de peso, mas também não vou aumentar. Não quero ficar magro, com cara de morto", afirmou Maguila, enquanto comia meia dúzia de bolinhos durante a entrevista. "Pega um. Tá gostoso." Popó - Mesmo afastado do boxe, Maguila segue acompanhando as principais lutas. Ele aproveita para dar um conselho para o ex-campeão Acelino Popó Freitas, que tem luta marcada para 11 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, contra o argentino Fernando David Saucedo. "Não enfrente adversários fracos, enão o patrocínio não vem mesmo. O público quer ver grandes lutas. O boxe brasileiro e a cidade de São Paulo precisa disso", afirmou Maguila, referindo-se aos problemas que o empresário Artur Pellulo, que cuida da carreira de Popó, está encontrando em arrumar parceiros para o evento de daqui 15 dias. Maguila também não gostou do adversário, que apresenta um cartel de 16 vitórias, três derrotas e um empate, sem nenhum nocaute registrado. "Era melhor não enfrentar ninguém. Argentino quando é bom luta nos Estados Unidos."