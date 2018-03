Maguila faz cirurgia para perder peso Adílson ?Maguila? Rodrigues submeteu-se a uma cirurgia nesta quinta-feira, no Hospital Pilar de Curitiba, para perder peso, com o médico José Lazzarotto de Mello e Souza, conforme o site do jornal ?Gazeta do Povo?. O procedimento é para que ?parte do alimento seja absorvida pelo intestino delgado e o restante siga direto para o intestino grosso?, técnica que apenas esse médico realizaria no País. O processo, de seis horas, incluiu cirurgia plástica para retirar excesso de pele no abdôme ? quatro quilos, segundo o próprio Lazzarotto. Ainda de acordo com o médico, uma pessoa com 1,70 metro de altura precisa de 250 metros quadrados de superfície de absorção do intestino (que é ?pregueado? por dentro ? daí o tamanho da área). Maguila, com 1,87 metro, teria cerca de 800 metros quadrados e depois da cirurgia ficaria com 350. Na véspera, Maguila contou que em quatro anos ? desde que parou de lutar boxe ?, ganhou 40 quilos, chegando a 140 para seus 1,87 metro. Além de se sentir muito cansado ao caminhar, estava incomodado com a forma física. E ainda que seria uma ?cirurgia-show?, pois poderia falar pelo celular com jornalistas porque a anestesia seria local. Nesta sexta-feira, Maguila ingere líquidos e no domingo, sopas. Na segunda, deve ter dieta liberada e ter alta, na avaliação do médico. Segundo Irani, mulher do ex-pugilista, os dois ficam 15 dias em Curitiba. Ricardo Jureidini, cirurgião gastro do Hospital das Clínicas e do Sírio-Libanês, alerta que cirurgias para emagrecimento só são indicadas para pessoas que entram na faixa da ?obesidade mórbida?, de acordo com o Índice de Massa Corporal. O cálculo é feito com o peso dividido pela altura ao quadrado. No caso de Maguia, 1,87 X 1,87: 140, o que dá 40,03. Se o resultado for de 20 a 25, ela está no peso normal; entre 25 e 30, em sobrepeso; entre 30 e 40, é obesa ?e ainda pode ser tratada com dieta e medicamentos; com mais de 40, entra na chamada obesidade mórbida, com ?indicação formal de cirurgia?. Portanto, deve ficar claro: não é qualquer pessoa que deve passar por cirurgia simplesmente porque quer emagrecer.