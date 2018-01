Maguila melhora e deve deixar hospital nesta quinta Adilson Maguila Rodrigues, de 48 anos, deve ter alta nesta quinta-feira, após ficar internado desde domingo no Hospital Nossa Senhora da Penha, na Zona Leste de São Paulo. ?Sofri muito com um furúnculo, mas os remédios estão acabando com ele e estou conseguindo fugir da cirurgia?, disse o ex-pugilista. Mais famoso peso pesado da história do boxe brasileiro, Maguila lutou entre 1983 e 2000, chegando ao segundo lugar no ranking mundial. No seu currículo profissional, foram 77 combates, com 7 derrotas - a mais marcante foi em 1989, para Evander Holyfield. Aposentado, ele já faz planos para quando deixar o hospital: dentro de 15 dias quer voltar a cavalgar em seu sítio.