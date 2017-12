Maguila vai ensinar boxe à criançada Vem aí a escolinha do professor Maguila. A partir do dia 18, Adílson Maguila Rodrigues vai ensinar boxe para crianças carentes da cidade de Osasco, na Grande São Paulo. "O boxe ensina a ter disciplina e a respeitar o semelhante. E quem pratica esporte não tem tempo de fazer coisa errada", diz Maguila. As incrições começam na segunda-feira, na Academia de Boxe de Osasco (Av. dos Autonomistas, 1945). As aulas ocorrerão de terça a sexta-feira, pela manhã e à tarde.