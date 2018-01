Maia diz ter R$ 1,8 bi para fazer o Pan Os Jogos Pan-Americanos de 2007 nunca estiveram ameaçados de não se realizarem no Rio de Janeiro, por causa da falta de recursos. Pelo contrário, o prefeito carioca Cesar Maia possui cerca de R$ 1,8 bilhão guardados para em uma emergência custear a competição, orçada em R$ 2 bilhões. "Nunca houve risco para o evento", garantiu o político. E é a essa conclusão que a comissão de vistoria da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) chegará, após sua visita de inspeção que terá inicio amanhã. Na semana passada, o governo do Estado e o a prefeitura carioca protagonizaram cenas de uma comédia-pastelão, por causa dos Jogos, gerando dúvidas quanto a realização do evento. De um lado, o prefeito carioca Cesar Maia (PFL), pré-candidato à presidência da República em 2006, tentou estabelecer uma parceria com sua adversária política a governadora Rosinha Garotinho (PMDB). "A Prefeitura do Rio não tem recursos para o Pan 2007, mas a cidade do Rio de Janeiro tem, através das parcerias", com esta declaração, feita no dia 14, o prefeito sugeriu que a governadora aceitasse custear R$ 158 milhões em obras de infra-estrutura ambiental da construção da Vila Pan-Americana. Em resposta, Rosinha chegou a acusar Maia de ter usado a competição para se reeleger e disse que somente aceitaria a proposta após uma reunião com o político, que não aconteceu. "Infelizmente, creio que o prefeito não entendeu a dimensão do problema do município e não tratou o assunto com a seriedade e a humildade que devem marcar a conduta dos homens públicos", afirmou a governadora. Mas, a prova de que tudo foi um jogo de cena política ou apenas um mal-entendido está na garantia apresentada e fomalizada em documento pelo prefeito para assegurar a realização dos Jogos. C Como fez na candidatura olímpica aos Jogos de 2012, Maia assegurou ter a sua disposição cerca de R$ 1,4 bilhão dos fundo de previdência dos funcionais municipais, o Previ-Rio, que seriam utilizados com a utorização federal, além de R$ 200 milhões anuais, correspondentes à dívida ativa da cidade. Em entrevista para a Agência Estado, o prefeito do Rio confirmou a possibilidade de utilizar as garantias, "caso sejam necessárias". Mas, frisou que os Jogos já estão com toda a verba assegurada e sua intenção ao procurar o governo do Estado foi a de amenizar os gastos da prefeitura. "O Pan custará R$ 2 bilhões para os quais todos os recursos estão reservados. Com as parcerias público-privada (PPPs), já conquistamos R$ 900 milhões (referentes à Vila do Pan e ao Complexo Esportivo do Autódromo). Pretendo é que outros parceiros-público (Federal e Estadual), e privados, sejam conquistados, para que a prefeitura garanta tudo, mas não desembolse tudo", explicou Maia. "Nunca houve riscos de os Jogos não serem realizados no Rio. Fiz apenas uma chamada para parceiros públicos." O aval final sobre o andamento das construções e projetos do Pan-Americano de 2007 é dado por seu Comitê Organizador (CO-RIO). O secretário-Geral dos Jogos, Carlos Alberto Osório, foi enfático: "há dois anos e meio da competição estamos adiantados em muitos aspectos e, nos demais, estamos em dia. É impossível os Jogos não ocorrerem aqui. O problema foi que se politizou uma questão que não deveria".