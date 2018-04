Maíla está fora dos 100m com barreiras A brasileira Maíla Machado não conseguiu passar para as semifinais dos 100 metros com barreiras nos Jogos de Atenas. Nas eliminatórias deste domingo, ela ficou em 6º lugar em sua bateria, com o tempo de 13s35 - apenas as 3 primeiras de cada série avançam, além das duas melhores marcas no geral. A mais rápida do dia foi a norte-americana Joann Hayes, com 12s71.