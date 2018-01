Maira faz história no tênis de mesa Maira Ranzeiro tornou-se a primeira atleta negra campeã brasileira de tênis de mesa. Aos 15 anos, conquistou nesta sexta-feira o título juvenil de clubes com as parceiras Laís e Thaís Hasegaya, pelo Frantt, de Piracicaba, ao derrotar o Estrela de Ouro, de Santos, por 3 a 0. As três se mantiveram invictas nos torneios por equipes este ano. O Brasileiro segue neste sábado com as disputas individuais no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo.