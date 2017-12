Mais 2 medalhas para irmãos Hypólito Os irmãos Hypólito conquistaram mais duas medalhas neste domingo, no encerramento da etapa de Ghent (Bélgica) da Copa do Mundo de Ginástica. Daniele foi prata no solo e Diego ganhou bronze no salto. No sábado, os dois já tinham conquistado medalhas em Ghent: Diego foi ouro no solo e Daniele levou o bronze nas barras paralelas. A única notícia ruim do dia foi que Diego não conseguiu vaga na prova do salto para a grande final da Copa do Mundo, que acontece em dezembro, na Inglaterra, e reunirá os 8 melhores ginastas da temporada em cada aparelho. E foi por pouco. Ele precisava chegar ao menos em segundo lugar em Ghent e até conseguiu a mesma nota (9,613) que Evgeni Sapronenko, da Letônia, mas levou a pior no desempate. Assim, Diego ficou com o bronze no salto, Sapronenko levou a prata e o ouro foi do romeno Marian Dragulescu. Mas Diego está na final da Copa do Mundo na prova do solo. Ao lado dele, o Brasil terá mais duas ginastas na Inglaterra. Daiane dos Santos disputará o solo e Daniele Hypólito se classificou no solo, na trave e nas paralelas. Com a classificação já garantida, Daniele disputou a final da trave neste domingo e terminou na 4ª colocação. Depois, no solo, ela teve grande performance e levou a prata, com a nota 9,275, atrás apenas da romena Catalina Ponor, que fez 9,350.