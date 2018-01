Mais 2 nadadores têm índice para Pan Os nadadores Rebeca Gusmão, da AABB de Brasília, e Pedro Monteiro, do Flamengo, mostraram determinação para superar as adversidades e conseguiram índices nas provas de 100m, livre, e 200m, borboleta, respectivamente, neste domingo, no último dia da seletiva da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos e o Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, no Parque Aquático Júlio de Lamare, no Maracanã. Os atletas se recuperaram recentemente de contusões e comemoraram muito o feito. O tempo de Rebeca, 56s85 superou o recorde brasileiro e sul-americano, 56s88, que pertencia a Tatiana Lemos, do Pinheiros, há três anos, além da marca estabelecida pela CBDA, 56s93, para classificação às competições. Com o desempenho, ela é a única que detém provisoriamente uma das duas vagas para as disputas. "Valeu treinar de manhã e de tarde e até mesmo no Natal e no ano novo", contou a nadadora, que se recuperou de um estiramento muscular peitoral. Em meio um estiramento e bursite no ombro direito e o aconselhamento médico para interromper os treinamentos por dois meses, Monteiro marcou 1min59s44, se classificando com o primeiro tempo para o Pan-Americano. A marca mínima exigida pela CBDA era de 2min00s05. "Decidi que não ia parar porque precisava conseguir agora. No primeiro dia senti dor, mas neste domingo senti menos e cheguei lá", festejou Monteiro. "Agora vou tratar o ombro e treinar muito." Já Rogério Karfunkelstein confirmou sua participação nos 50m, peito, ao atingir o índice da Uana (União das Américas de natação) nos 100m, peito, uma das exigências para os nadadores participarem da prova de 50m, em qualquer estilo. Ao final da seletiva, a seleção totalizou 32 atletas com índices para 20 provas individuais. A última oportunidade para que os nadadores consigam os índices para o Pan-Americano e o Mundial será no Troféu Brasil, entre 29 de abril e 4 de maio, também no Parque Aquático Júlio de Lamare. Esta competição promete emoção, já que muitos nomes que hoje figuram na delegação poderão perder seus lugares. Somente se classificam os dois melhores tempos para cada prova. Uma das disputas mais emocionantes está reservada para os 50m, livre. Atualmente, sete nadadores detém o índice, mas os dois pré-classificados são Jader de Souza, 22s73, e Carlos Jayme, 22s83. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) informou que fará exames de controle antidoping em todos os atletas após a escolha da delegação brasileira.