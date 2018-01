Mais 4 conseguem índice para Mundial Thiago Pereira e Fernando Souza Silva, nos 100 m medley, Joanna Maranhão, nos 400 m medley, e Kaio Márcio, nos 100 m borboleta, foram os quatro atletas que obtiveram nesta quarta-feira seus índices para o Mundial de Shangai, em 2006, no Troféu Finkel de Natação (piscina curta, 25 m), em Santos (SP). Thiago venceu os 100 m medley (54s23) e Fernando foi segundo (54s99). O índice para o Mundial é 55s00. Renan Rossi, da Unaerp/SP, ganhou a medalha de bronze (55s45). Flávia Delaroli é a quinta nadadora na delegação. Obteve a vaga nas eliminatórias dos 50 m livre, terça-feira. E nesta quarta venceu a distância em 25s01, nadando novamente abaixo do índice (25s06). Thiago Pereira, do Minas Tênis, voltou a competir no Finkel depois que ficou fora do Mundial de Montreal (piscina de 50 m), em julho - machucou a perna jogando futebol. "Estou surpreso com o índice. Treinando há pouco tempo, ainda sinto dor", disse Thiago, que não volta aos EUA, onde estava morando, enquanto sentir dor. Está se tratando em Belo Horizonte. Os índices de Kaio e Joanna foram obtidos nas eliminatórias desta quarta. Kaio fez 52s30, cinco centésimos abaixo do índice (52s35) dos 100 m borboleta. Joanna, que não voltará mais para os EUA e vai treinar em Recife, se classificou para a final desta quinta dos 400 m medley com 4min38s78, superando com sobra o índice (4min41s30). Outros campeões: 50 m livre, Guilherme Roth (22s02); 100 m medley, Rebeca Gusmão (1min04s51); 200 m peito, Mariana Katsuno (2min33s52) e Marcelo Tomazini (2min12s23); 800 m livre, Kristel Kobrich (do Chile, 8min31s27, recorde sul-americano); 1500 m livre, Conrado Chede (15min04s48). O Pinheiros lidera com 192 pontos.