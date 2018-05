Mais 5 recordes mundiais caem no Europeu de Natação Enquanto os maiôs de poliuretano e neoprene não são proibidos, os recordes mundiais continuam caindo no Campeonato Europeu de Piscina Curta. Neste sábado, em Istambul, na Turquia, mais cinco marcas foram superadas, já totalizando dez em três dias de disputa. A competição é uma das últimas antes do banimento dos maiôs tecnológicos, o que acontecerá no ano que vem.